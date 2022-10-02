︎ . المناطق_واس صدر أمر أميري كويتي اليوم بقبول استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية. ويأتي ذلك بعد أن استقبل سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد دولة الكويت بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، حيث رفع إلى ولي العهد كتاب الاستقالة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر قبول استقالة رئيس الوزراء الكويتي والوزراء بأمر أميري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.