“الحبوب” تصرف مستحقات الدفعة الـ16 لمزارعي القمح المحلي

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، صرف مستحقات الدفعة الـ16 من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة العاشرة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 8.8 مليون ريال، لصافي كمية مستلمة 5 آلاف طن وذلك لعدد 18 مزارعاً، حيث بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه أكثر من 526 ألف طن لعدد 1750 مزارعاً.

ودعت المؤسسة، المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة، فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.





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Source akhbaar24

