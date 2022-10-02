أمانة عسير تحبط توزيع أكثر من طن لمواد غذائية فاسدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير
ضمن جهود أمانة منطقة عسير المستمرة للتأكد من أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المنطقة ، أحبطت الفرق الرقابية توزيع مواد غذائية فاسدة بإحدى المنشآت التجارية بمدينة أبها .
وأوضحت أمانة عسير بأن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط منشأة تجارية مخالفة , حيث جرى مصادرة وإتلاف المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الآدمي و التي كانت معدة للتوزيع.
و بينت بأن كمية المصادرات تجاوزت طن ونصف ، في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، حيث رصد على الموقع سوء تخزين وتداول المواد الغذائية ، وجرى إغلاق الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
و تدعوا الأمانة الجميع بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر رقم البلاغات الموحد (940).
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