اخبار الخليج – «التربية» تحذر من نشر شائعات عن وجود حبوب ومواد مخدرة يتم بيعها للطلاب في المدارس

محمد بن مسعود - الدمام - تفيد وزارة التربية والتعليم أنها رصدت عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداول أخبار وشائعات عن وجود حبوب ومواد مخدرة ومؤثرات يتم بيعها للطلاب والطالبات في المدارس، وتؤكد الوزارة أنها قامت بتقصي جميع ما تمت إثارته في هذا الجانب، كما رصدت تداول هذه المعلومات والأخبار عبر مجموعات رقمية على الواتس آب لأولياء الأمور، وتبين عدم صحة وسلامة ما يتم تداوله وإثارته، وأنها لا تعدو أخباراً يتم إعادة نشرها وتداولها وتجديدها أو اختلاقها.

وتود وزارة التربية والتعليم التأكيد على أنها أول الجهات التي ترصد مثل هذه الأخبار والشائعات، وتقوم بمتابعتها والتحقق منها قبل الجميع، ولديها من الفرق المختصة ما هو قادر على تقصي هذه المواضيع بسرعة فائقة، وأنها حريصة أشد الحرص على سلامة البيئة المدرسية، ولا تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة إذا لزم الأمر.

وتحذر وزارة التربية والتعليم من خطورة تداول مثل هذه الشائعات التي تهدف إلى بث الخوف والهلع بين الطلبة وأولياء الأمور، وتؤدي إلى التشكيك في النظام التعليمي والبيئة المدرسية، وتهيب بالجمهور النأي عن تداول وإعادة نشر مثل هذه الأخبار، مؤكدة أنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك نظراً للانعكاسات السلبية التي تتسبب فيها على سير العملية التعليمية.