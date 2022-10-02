احتجاجات إيران .. اشتباكات مع رجال الأمن.. وإضراب يعم كردستان وزاهدان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

استأنف المتظاهرون الإيرانيون احتجاجاتهم، مع بداية الأسبوع الثالث للمظاهرات، ونزل المتظاهرون إلى الشوارع في مدن مختلفة من البلاد، وفي زاهدان عاصمة إقليم بلوشستان بعد الاشتباكات والاضطرابات التي وقعت الجمعة، في هذه المدينة، دخل التجار في إضراب وأغلقوا محلاتهم.

وبحسب التقارير، فقد خرج المتظاهرون إلى الشوارع في دهقلان بإقليم كردستان شمال شرق إيران قبل ظهر أمس السبت ونظموا تجمعاً احتجاجياً.

وفي العاصمة أظهرت لا تزال المظاهرات المناهضة للنظام الإيراني مستمرة بقوة في مناطق مختلفة من العاصمة، ومنها حي “قيطرية”، وأمام حديقة لاله، حيث هتف المحتجون: “الموت للديكتاتور” (خامنئي). وردد المحتجون في طهران أمام مترو الأنفاق هتاف: “يجب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.

كما أظهرت مقاطع فيديو من احتجاجات طهران قيام متظاهرين بإسقاط لافتات شارع “فلسطين” و”جمهوري إسلامي” و”الثورة”، أي ثورة عام 1979، التي جاءت بنظام الملالي إلى الحكم.

من جهة ثانية، أشارت التقارير إلى أن التجار في بعض مناطق طهران، أغلقوا محلاتهم، بالتزامن مع الإضراب على مستوى البلاد. ودخل التجار وأصحاب المحلات في 4 محافظات هي كردستان، وأذربيجان الغربية، وكرمانشاه، وإيلام، في إضراب احتجاجًا على الطائرات المسيرة والهجمات الصاروخية للحرس الثوري الإيراني على مقرات مدنية للأحزاب الكردية الإيرانية في كردستان العراق.