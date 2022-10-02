تعرف على أبرز مباريات اليوم.. بينها كلاسيكو النصر والاتحاد

محمد بن مسعود - الدمام - تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية في بداية يوم الأحد محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أبرز مباريات اليوم في دوري روشن للمحترفين، بالإضافة إلى أبرز المباريات التي ستعلب مساء اليوم الأحد الثاني من أكتوبر في الدوريات الخمس الكبرى، وذلك بعد فترة التوقف الدولي وعدة استكمال باقي منافسات الدوريات في مختلف البلدان.

أهم مباريات اليوم في الدوري السعودي والدوريات العالمية

ويقدم موقع “المناطق” لمتابعيه وقراؤه تقرير كامل عن أبرز مباريات اليوم في الدوري السعودي، بالإضافة إلى مباريات القمم في الدوريات الخمس الكبرى، بالإضافة غلى إلقاء الضوء على المواعيد والقنوات الناقلة، كما يمكن لعشاق الساحرة المستديرة مشاهدة أهم مباريات اليوم عبر موقعنا الإلكتروني.

كلاسيكو الكرة السعودية النصر والاتحاد

البداية، يلتقي النصر والاتحاد في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين السعودي، والتي تعد أبرز مباراة يمكن للجماهير مشاهدتها، ومن المتوقع أن تقدم المباراة مستوى فني عالٍ يليق بالفريقين طوال المباراة في ظل المستوى الفني الذي يقدمه الفريقين منذ بداية الموسم، ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة بمعلب مرسول بارك.

مباريات اليوم لنادي الهلال والشباب

وفي ذات الجولة يلتقي نادي الهلال مع نادي التعاون في إطار مباريات اليوم من الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة.

ويلتقي متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، نادي الشباب مع الفحياء ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن في تمام الساعة السادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة.

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أهم مباريات اليوم عالميًا

عالميًا، ديربي مانشتسر، في قمة الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي، يلتقي مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد على معلب الاتجاد مساء اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوفيت مكة المكرمة.

وفي الدوري الإسباني، يلتقي ريال مدريد حامل اللقب مع أوسوسونا في إطار منافسات الدوري الإسباني، وتقام المباراة مساء اليوم الأخد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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