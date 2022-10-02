شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يتأهب.. تشكيل متوقع ناري من الاتحاد ضد النصر بالكلاسيكو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة نارية تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ضد النصر، في كلاسيكو دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة بدوري روشن

ويحل العميد بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني ضيفًا على العالمي، مساء اليوم الأحد على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

ووضع البرتغالي سانتو مدرب اتحاد جدة، يده على تشكيل فريقه بنسبة كبيرة، الذي سيخوض به اللقاء اليوم ضد العالمي، بالكلاسيكو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وسيتم بث مباراة النصر واتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي “موسم 2022-2023″، عبر فضائية SSC الرياضية.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع ضد النصر في دوري روشن

ومن المتوقع أن يكون تشكيل اتحاد جدة كالآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي.

الوسط: أحمد بامسعود، طارق حامد، برونو هنريكي، عبد الرحمن العبود.

الهجوم: إيجور كورنادو، عبد الرزاق حمد الله، هارون كمارا.



وتأكد غياب كل من البرازيلي رومارينهو والأنجولي هيلدر كوستا ثنائي الفريق الجداوي، عن المباراة بسبب إصابتهم وعدم تعافيهم حتى الآن.

ترتيب الفريقين في جدول ترتيب الدوري قبل الكلاسيكو

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد النصر في المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط.