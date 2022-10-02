شكرا لقرائتكم خبر عن بالقوة الضاربة.. نكشف تشكيل النصر المنتظر ضد اتحاد جدة في كلاسيكو الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عشاق كرة القدم العربية بشكل عام والكرة السعودية بشكل خاص، انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد اتحاد جدة، في كلاسيكو دوري روشن السعودي.

ويواجه العالمي بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني نظيره اتحاد جدة، مساء اليوم الأحد على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

موعد انطلاق مباراة النصر ضد اتحاد جدة

واستقر جارسيا بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء اليوم ضد العميد، حيث من المحتمل أن يجري تعديلات طفيفة على التشكيل منذ آخر مباراة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وسيتم بث مباراة النصر واتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي “موسم 2022-2023″، عبر فضائية SSC الرياضية.

تشكيل النصر المتوقع ضد اتحاد جدة



ومن المتوقع أن يكون تشكيل النصر كالآتي:



في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: جيسلان كونان، عبد الإله العمري، ألفارو، سلطان الغنام.

الوسط: لويس جوستافو، عبد المجيد الصليهم، عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، أندرسون تاليسكا.

الهجوم: فينسنت أبو بكر.

ومن المقرر أن يغيب عن فريق النصر كل من، الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، وعبد الفتاح عسيري، وبيتي مارتينيز، للإصابة.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل انطلاق الكلاسيكو



ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد النصر في المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط