هذه تفاصيلها.. طرح 15 فرصة استثمارية بمواقع متعددة في نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

طرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية خباش، 15 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وأبانت الأمانة أن الفرص المطروحة تتضمن إنشاء وتشغيل وصيانة محطة محروقات، ومجمع تجاري سكني، ومدارس أهلية، وملعب كرة قدم، ونادي رياضي، وبنك تجاري، وشقق فندقية، وروضة أطفال، ومطعم، وكشك، وموقع ألعاب دراجات نارية، وقصر أفراح.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.

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