وظائف شاغرة بشركة قصر المساكن بجدة لعدة تخصصات.. الشروط ورابط التقديم

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تعلن شركة قصر المساكن، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة.

وظائف شاغرة بشركة قصر المساكن بجدة لعدة تخصصات

وحدد شركة قصر المساكن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط معرفة رابط التقديم.

المسمى الوظيفي:

أخصائي تسويق إلكتروني.

المسؤوليات:

1 – تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة التسويق.

2 – تنفيذ وإدارة جميع أنشطة وعمليات التسويق الرقمي.

3 – المشاركة في إعداد خطط التسويق الرقمي وأستهداف الأحداث والمناسبات الهامة في تسويق المنتجات والعلامة التجارية للشركة.

4 – تنفيذ الحملات الترويجية والإعلانية الرقمية من خلال تحديد قنوات التسويق الرقمية المناسبة.

5 – تحقيق الأهداف التسويقية للشركة والعمل بشكل يدعم تحسين صورة العلامة التجارية.

6 – دراسة وتحليل إتجاهات السوق والمنافسين.

7 – جمع المعلومات عن الإحتياجات والرغبات والمتطلبات المتوقعة لكسب العملاء.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف، يرجى الدخول على الرابط التالي: – (اضغط هنا).

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Source almnatiq

