لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة ببرنامج العمل عن بعد| رابط التقديم

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يعلنبرنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات.

وظائف شاغرة ببرنامج العمل عن بعد لجميع المؤهلات

وكشف برنامج العمل عن بعد، عن عدة وظائف شاغرة للراغبين للتقدم الاطلاع على كافة الشروط، بالإضافة إلى رابط التقديم.

المسميات الوظيفية :

مساعد ادارى أخصائي رقابة عمليات أخصائي رقابة عمليات مندوب مبيعات مندوب مشتريات مدير تسويق مساعد إداري وغيرها

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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Source almnatiq

