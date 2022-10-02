ماذا يفعل كريم عبدالعزيز وهند صبري ونيللي كريم في معرض الرياض الدولي للكتاب؟

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استضاف معرض الرياض الدولي للكتاب، أمس (السبت) ندوة فنية ثقافية حول رواية “الفيل الأزرق”، التي كانت من أكثر الكتب مبيعاً في عام 2013، وتم إنتاج فيلم من الرواية في جزأين الأول عام 2014، والثاني في 2019.

وتحدث في الندوة التي عقدت في مسرح “تونس الخضراء” في أرض المعرض، مؤلف الرواية أحمد مراد، وذلك بحضور نحو ألف من الجمهور والكتاب المختصين، من بينهم مخرج فيلم الرواية مروان حامد، وأبطال الفيلم، كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونيللي كريم.

وأشار الكاتب أحمد مراد الذي عرف بقراءته التاريخ؛ إلى طقوس كتابته الرواية، مبدياً إعجابه بالمعرض وتنظيمه، وبالندوة التي كانت مفاجأة له ولصناع العمل، من حيث عدد الجمهور الموجود وتفاعله.

ومن جانبه، أبان الفنان كريم عبدالعزيز خلال حديثه في الندوة، أنه قرأ الرواية عندما كانت مكتوبة بخط اليد بقلم الرصاص، وقد حازت على إعجابه، إلا أنه كان مرعوباً من فكرة أدائه دوراً فيها.

وأوضحت الفنانة هند صبري خلال الندوة أن أكثر ما استفادته من تجربة فيلم “الفيل الأزرق” هو المصدر الأدبي الذي يعتبر مهمشا في العالم العربي والذي يمكننا أن نستمد منه قوة في صناعة السينما، لأن الأدب قدم شخصيات نسائية مؤثرة جدا.

وأبدت الفنانة نيللي كريم، إعجابها بالمعرض مشيرة إلى أنه غني بمجموعة الثقافات الموجودة فيه، لافتة إلى أنها قابلت مخرج الفيلم قبل قراءتها الرواية، مشيرة إلى أنها استمتعت جدا بتصوير دورها بالفيلم، وأنها متحمسة للجزء الثالث من الفيلم.

بدوره، قال مخرج الفيلم حامد مروان إن أصعب المشاهد التي تم تصويرها، هي تلك التي كانت في غرفة العزل التي تبلغ مساحتها 3 في 6 أمتار وجرى خلالها تصوير 7 مشاهد سينمائية.

وأكد رئيس المعرض الدولي للكتاب الدكتور محمد علوان، أن المعرض هو أكثر من مجرد معرض للكتب، بل هو تجمع ثقافي كبير يشمل أنواعاً وأشكالاً مختلفة للثقافة تضم السينما والمسرح والأدب والنشر والأزياء والطهي، مشيراً إلى أن المعرض سيقدم أكثر من 80 ندوة تتحدث عن إنتاجية الكتب والعلوم.

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Source akhbaar24

