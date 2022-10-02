أبرزها السمنة وزراعة الكلى.. بدء سريان قرار إضافة 18 منفعة جديدة لوثيقة التأمين الصحي

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المناطق_الرياض

بدأ مجلس الضمان الصحي، إضافة 18 منفعة جديدة إلى وثيقة التأمين الصحي وإجراء تحسينات على 10 منافع أخرى، أبرزها عمليات السمنة المفرطة وزراعة الكلى ورفع تغطية الصحة النفسية إلى 50 ألفاً.

وتستهدف الوثيقة 7 أهداف رئيسية تتمثل في وقاية المستفيدين، وتعزيز الصحة، والحد من مضاعفات المرض، وتحسين القدرة والوظائف للمستفيدين، وتسهيل وصول الفئة المستفيدة للخدمة، وتمكين المستفيدين، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمة.

وتطبق التحديثات الجديدة على وثائق التأمين الصحي الخاص الصادرة أو المجددة في هذا التاريخ وما بعده، فيما حددت الوثيقة مليون ريال كحد أقصى لمنفعة كل شخص عن سنة الوثيقة، على أن يتم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عما يتجاوز 500 ألف من برنامج صندوق الضمان.

وجرى إضافة عدد من المنافع المحدثة المتعلقة بالفحوصات الوقائية الاستكشافية والتطعيمات والتركيز على صحة المرأة وعمليات السمنة المفرطة وزراعة الكلى، كما رُفعت تغطية الصحة النفسية لتصبح 50 ألفاً بدلاً من 15 ألفاً للحالات الحادة والمزمنة، ورفعت قيمة تغطية غسيل الكلى وغيرها من المنافع الأخرى.

ويأتي إطلاق حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية، ضمن الخطوات الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المجلس وتمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم الكاملة من الرعاية والوقاية بأعلى درجات الجودة والكفاءة.

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Source almnatiq

