شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى في صفوف الاتحاد قبل مواجهة النصر بالدوري السعودي.. اعرفها الآن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية عن تلقي نادي الاتحاد صدمة قوية قبل مباراته أمام نظيره نادي النصر في مشوار الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023.

ويحل نادي الاتحاد كضيف ثقيل على نظيره نادي النصر خلال اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم الأحد والموافق 2 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

صدمة جديدة داخل الاتحاد قبل لقاء النصر

ويعاني الاتحاد من غياب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الأخيرة بعد تعرضهم للإصابة إذ كان النجم المصري أحمد حجازي في دائرة شك بين اللحاق بالمباراة من عدمه بعد إصابته إلا أنه تحسن وسيشارك مع الفريق ليدافع عن جدرانه.

غيابات الاتحاد عن مباراة النصر

كما سيغيب الثنائي المتمثل في البرازيلي رومارينيو بالإضافة إلى الأنجولي هيلدر كوستا نجم الفريق بعد الإصابة التي تعرضوا لها، ورغم تواجدهم في تدريبات الفريق إلا أنهم لن بيلحقوا بالمباراة.