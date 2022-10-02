بـ40 مئوية.. الأحساء و مكة الأعلى حرارة اليوم بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم الأحد بين مدن المملكة.

وأوضح المركز أن مدينتا مكة والأحساء سجلتا أعلى درجة حرارة اليوم المملكة بـ40 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم الأحد، سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها.

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