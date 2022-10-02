القنصلية في ‎هيوستن توفر سكناً فندقياً للمواطنين المتضررين من إعصار ‎إيان بـفلوريدا (صور)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وفّرت قنصلية المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، سكناً فندقياً للمواطنين الذين تم إجلاؤهم من ولاية فلوريدا بسبب العاصفة المدارية “إيان”.
جرى توفير السكن للمتضررين في أحد الفنادق بمدينة موبيل بولاية ألاباما؛ وقد زار القنصل العام في هيوستن شافي العتيبي المواطنين بالفندق للاطمئنان عليهم ومتابعة الخدمات المقدمة لهم، والوقوف على احتياجاتهم.
من جهتهم، عبر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما توليه من رعاية واهتمام بأبنائها في كل مكان.
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وكانت السلطات المختصة بولاية فلوريدا أصدرت أوامر بالإخلاء الإجباري للسكان من عدة مقاطعات لحمايتهم من تأثيرات الإعصار، فيما أهابت القنصلية في وقت سابق؛ بكافة المواطنين الموجودين في الولاية بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بالتعامل مع تأثيرات العاصفة، والتواصل معها في حال الضرورة.
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