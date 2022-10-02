اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس معتدل بوجه عام ويصبح رطباً هذه الليلة

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الخميس في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- معتدلاً بوجه عام ويصبح رطباً هذه الليلة.
الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقدة ولكنها شمالية غربية بوجه عام وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار.
ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة العظمى 37 م والصغرى 25 م الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 25%.
أعلى مد في الساعة 9:00 صباحاً وفي 9:54 مساء وأدنى جزر في الساعة 3:31 مساء وفي 3:45 صباحاً.
شروق الشمس كان في تمام الساعة 5:30 صباحاً والغروب عن الساعة 5:23 مساء.
بزوغ القمر في الساعة 11:55 صباحاً والأفول في الساعة 10:21 مساء.
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