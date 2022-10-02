“طبية” جامعة الملك سعود تنجح في استئصال ورم ضخم نادر من صدر مريض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تمكَّن فريق طبي جراحي في جراحة الصدر في المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود بالرياض من استئصال ورم غير حميد من التجويف الصدر إعادة ترميمه باستخدام شبكة صناعية لمرأة تبلغ من العمر 70 عاماً بقيادة استشارية جراحة الصدر والأستاذ المساعد في كليه الطلب الدكتورة سها كمال كعكي واستشاري جراحة العظام والأستاذ المساعد في كلية الطب الدكتور معتز العقيل.

وأوضحت الدكتورة سها كعكي أن حجم الورم الأساسي 10 سم ‏مع امتداد ورم آخر بلغ من الحجم 3 سم, ويعد من الأورام النادرة والصعبة ‏وصعوبة هذا الورم ليس فقط في ‏استئصاله ولكن إعادة ‏ترميم الجدار الصدري ‏بعد عملية الاستئصال حيث أن ‏استئصال مثل هذه الأورام ‏يتطلب استئصال جزء كبير من الجدار الصدري ‏الذي يحتوي على بعض الأضلاع والعضلات ‏المرتبطة بالورم ‏ولقرب هذا الورم من القلب والرئة.

وفور تشخيص المريضة جرى تشكيل فريق طبي متخصص، وبعد مراجعة الحالة تم إقرار الجراحة من قبل الفريق الطبي المتابع للحالة.

وذكرت الدكتورة سها أن العملية استغرقت قرابة 6 ساعات، وجرى استئصال الورم بشكل كامل بحمد الله دون حدوث أي مضاعفات، ومن ثم نقل المريضة إلى العناية المركزة وبحمد الله تم التشافي بشكل كامل دون حصول مضاعفات وخروجها من المستشفى بصحة وعافية.

يُذكر أن المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تُعد مرجعاً طبياً مميزاً حيث يتم فيها إجراء أحدث وأعقد الجراحات باستخدام تقنيات متطورة وتحت إدارة استشاريين بخبرات عالمية.