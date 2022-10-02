حساب المواطن: دعم أكتوبر يشمل من صدرت نتيجة أهليتهم في سبتمبر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قال برنامج حساب المواطن، إن دعم أكتوبر يشمل من صدرت نتيجة أهليتهم في سبتمبر وكانت “مؤهل”.

جاء ذلك في إفادة للحساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال لمواطن يسأل عن نتيجة دراسة الأهلية واستحقاقه لدعم شهر أكتوبر.

وقال الحساب ردًا على السائل إنه “في حال صدرت نتيجة الأهلية مؤهل بتاريخ 29/9/2022، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ 10 أكتوبر”.

وأضاف أنه “لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

استقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن الشهر الماضي، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58 عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به.

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وأودع برنامج حساب المواطن، الشهر الماضي، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.