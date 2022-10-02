“الرواد الاجتماعيون العاملون في مجال الثقافة” ندوة ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ناقشت ندوة” الرواد الاجتماعيون العاملون في مجال الثقافة” على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 أمس، موضوع المنصات الرقمية التعليمية وأهميتها لأجيال المستقبل، حيث تعد الألعاب التعليمية مصدراً لإلهام الطفل بأيسر الطرق.
وشارك في الندوة من المتخصصين في مجال المنصات التعليمية الرقمية; منيرة جمجوم، وبدر ورد، ولجين أبو الفرج، وجيمس كاساجا أرينايتوي وأدار الندوة لجين آل عبيد، وذلك بمقر المعرض بواجهة الرياض.
وطرحت خلال الندوة العديد من التساؤلات منها، ما آليات ريادة الأعمال الاجتماعية في المجال الثقافي تحديدًا؟، وما الاستثمار الاجتماعي في قطاعات الثقافة المختلفة؟، وكيف يمكن أن يكون الأثر الدافع وراء مشاريع تجارية؟.
واستعرض المشاركون عدداً من المنصات التعليمية، مثل منصة” أعناب”، ومنصة “لمسة”، ومنصة “تكوين”، وغيرها من المنصات والبرامج التعليمية التي تخدم الطالب والمعلم، مشيرين إلى أن هناك حوالي ثلاثة ملايين معلم عربي، أمام مئة مليون طالب عربي، وأكثر من 150 ألف مدرسة، أعانتهم تلك البرامج والمنصات إلى توصيل رسالتهم التعليمية، موضحين استفادة حوالي 18 مليون طفل من تطبيق” لمسة” حول العالم.
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