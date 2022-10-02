محمد بن مسعود - الدمام - لن تستغني عنه طول حياتك؟تناول 5 حبات من القرنفل والعسل كل ليلة لمدة أسبوعين وهذا ما سيحدث لك

يعد القرنفل من أكثر الأعشاب التي يتم استخدامها منذ قديم الزمان في معالجة الكثير من الأمراض وذلك نظرا للفوائد الصحية التي يحتوي عليها، كما أن القرنفل يمتاز بأنه يمكن مزجه مع المشروبات الأخرى للحصول على العديد من الفوائد الصحية المضاعفة لجسم الإنسان. أما العسل فهو من أبرز المشروبات والمواد الطبيعية التي يتناسب مزجها مع القرنفل والحصول على فوائد صحية مذهلة، وسوف نستعرض في هذا التقرير فوائد القرنفل مع العسل وطريقة تحضير المزيج.

فوائد القرنفل مع العسل

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تحسين عملية الهضم: وذلك لأن مزيج القرنفل والعسل من المشروبات ذات المحتوى العالي من المواد الكيميائية الحيوية، حيث يعمل على تحفيز افراز انزيمات الهاضمة، كما أن المزيج يحد من عسر الهضم والغثيان.

– علاج الأمراض الفموية: يعد القرنفل من المواد الطبيعية التي تم استخدامها منذ قديم الزمان في معالجة الكثير من أمراض اللهثه، مثل الإلتهابات، وذلك لأن المستخلصات الموجودة فيه قادرة على التحكم في العوامل المرضة.

ويعتبر القرنفل في وقتنا الحاضر أحد العناصر الأساسية في الكثير من معجونات الأسنان، حيث أنه يحتوي على المركبات الكيميائية الحيوية التي تساهم في الخلاص من آلام الأسنان، وعند تناول مزيج القرنفل والعسل ستلاحظ مباشرة تسكين آلام الأسنان.

– الحفاظ على صحة العظام: تحتوي براعم عشبة القرنفل على مستخلصات هيدروكحولية، مثل الفلافونيد، الأوجينول، والإيزوفلافون، حيث تساعد هذه المركبات الفينولية في الحفاظ على كثافة العظام، كما أنها مفيدة في تقوية العظام ومنع هشاشتها، وتساهم الفيتامينات والمعادن الموجودة في مستخلصات عشبة القرنفل، مثل الماغنيسيوم وفيتامينD، والفوسفور، وفيتامين ك، الجسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام وهو ما يؤدي إلى عظام اكثر صحة، كما يعمل العسل على الحفاظ على المعادن الصحية للعظام.

– علاج مشاكل الكبد: يحتوي القرنفل على مادة فاعلة تسمى الأوجينول، وهي من المواد المفيدة لصحة الكبد، حيث تساعد على علاج الكبد الدهني والتأثيرات التي تنتج عن الإجهاد التأكسدي، وعند تناول القرنفل مع العسل هذا المزيج يكافح تليف الكبد ويحسن من وظائفه، خصوصا وأن العسل يمنح الجسم الطاقة التي يفتقد لها مرضى الكبد.

يحتوي القرنفل على مادة فاعلة تسمى الأوجينول، وهي من المواد المفيدة لصحة الكبد، حيث تساعد على علاج الكبد الدهني والتأثيرات التي تنتج عن الإجهاد التأكسدي، وعند تناول القرنفل مع العسل هذا المزيج يكافح تليف الكبد ويحسن من وظائفه، خصوصا وأن العسل يمنح الجسم الطاقة التي يفتقد لها مرضى الكبد.

– التخلص من رائحة الفم الكريهه: يساهم تناول مزيج القرنفل والعسل بشكل يومي في التخلص من رائحة الفم الكريهة، حيث تعمل براعم القرنفل على اطلاق الانزيمات التي تقتل البكتيريا بالفم التي تسبب رائحة الفم الكريهة، ويفضل في هذه الحالة غمر حبات القرنفل في الماء لمدة عشر دقائق قبل مزجها مع العسل.

– منع الضغط العصبي والتوتر: يصنف العسل والقرنفل باعتبارهما من أكثر المشروبات التي تساعد على الحد من الضغط العصبي، وعند مزجهما معا تتضاعف فائدتها التي تساهم بشكل كبير في التخلص من العصبية والتوتر.

طريقة تحضير مزيج القرنفل مع العسل المكونات:

– حبات من القرنفل.

– ملعقة كبيرة من العسل (15جرام).

– كوب من الماء (200 مل).

التحضير والإستخدام:

نقوم بوضع الماء على النار، وعندما يصل إلى مرحلة الغليان، قم بإضافة حبات القرنفل، ومن ثم تغطية المزيج لمدة عشر دقائق على الأقل إذا كنت تريد طعما متوسط، أما إذا كنت تبحث عن مشروب ذو مذاق قوي اترك المزيج لمدة عشرين دقيقة.

بعد ذلك يصفى المزيج ويضاف له العسل ويصبح المزيج جاهز للإستخدام

. ينصح الخبر بتناول هذه الوصفه مرة واحدة في اليوم لمدة أسبوعين على التوالي للحصول على فوائده الكاملة.

إستخدامات أخرى للقرنفل والعسل القضاء على مشاكل البشرة يُنصح باستخدام مطحون القرنفل الطبيعي وليس زيت القرنفل مع العسل للعناية بالبشرة، مع مراعاة تجربة الماسك على اليدين قبل الاستخدام للتأكد من عدم التحسس منه، كذلك تطبيقه مرة واحد في الأسبوع، لتفادي التحسس من تركيباته القوية، ولتحقيق فوائد عدة حيث: – يطهر ويعقم ماسك القرنفل والعسل البشرة اثناء الحجر المنزلي.

المصدر : ويب طب