جناح “سوذبيز” لـ”أخبار24″: لدينا مقتنيات نادرة بمعرض الرياض.. منها ألبوم صور لزيارة “إليزابيث” للمملكة

︎

.



حرصت عدة أقسام في معرض الرياض الدولي للكتاب بنسخته الـ22، على عرض مجموعة من القطع النادرة والثمينة وبينها دار المزادات “سوذبيز ” الذي يعرض قرابة 10 قطع نادرة.

وأوضحت مديرة دار المزادات “سوذبيز” في لندن، مي الديب، أنهم يشاركون في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يعد حدثاً عالمياً لمحبي القراءة والاطلاع بعدد من القطع النادرة بينها قطعة خريطة للعالم تعود للعصر الفيكتوري في عهد الملكة فيكتوريا من عام 1840م والتي صنعت في جامعة أكسفورد بإنجلترا،ويبلغ ثمنها 340 ألف دولار.

وأضافت مي الديب في تصريحات لـ”أخبار 24“، أن القطع النادرة تضم أيضاً صوراً فنية للفنان نيكولاس ماني من عام 2018 م والمشهور برسوماته للنسور والطيور، وكذلك ألبوم صور لزيارة الملكة الراحلة إليزابيث للمملكة، حيث يعود تاريخه إلى عام 1979م ويعرض حالياً للبيع بقيمة 10 آلاف دولار.

وتحتضن مدينة الرياض، المعرض الذي يقام خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر الجاري، وذلك تحت إشراف وزارة الثقافة وتنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، حيث يُعد المعرض أحد أهم معارض الكتب العربية من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوع برامجه الثقافية.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

