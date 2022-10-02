زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب المكسيك

︎ . المناطق_متابعات ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر ولاية تشياباس المكسيكية اليوم. وأوضح المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 15.29 درجة شمالاً وخط طول 93.86 درجة غرباً. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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