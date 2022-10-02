الصامطي لـ” سبورت 24″: أهم شيء تحقيق الـ 3 نقاط.. والعبدان: أقول لجمهور الخليج اصبروا

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علق لاعب الخيلج عبدالله الصامطي على فوز فريقه الصعب على نظيره الباطن، بهدف دون رد، في الجولة الخامسة بدروي روشن.

وقال الصامطي في تصريحات خاصة لـ” سبورت 24″:” أهم شيء الـ 3 نقاط، في بعض المباريات المستوى ما يخدم، والمباراة كان الاستحواذ للخليج وسجلنا في اخر الدقائق والقادم افضل”.

ومن جانبه قال زميله في الفريق اللاعب حمد العبدان: “قدمنا من أجمل المباريات في الدوري”.

وأضاف:” طبيعي حين تضغط من الأمام يرتد عليك الخصم وحصلنا على الشيء الذي نريده، قادرين على تقديم مستوى افضل في المباريات المقبلة”.

وأتم تصريحاته: “نقول للجماهير اصبروا وسنسعدهم “.





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Source akhbaar24

