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علق لاعب الخيلج عبدالله الصامطي على فوز فريقه الصعب على نظيره الباطن، بهدف دون رد، في الجولة الخامسة بدروي روشن.
وقال الصامطي في تصريحات خاصة لـ” سبورت 24″:” أهم شيء الـ 3 نقاط، في بعض المباريات المستوى ما يخدم، والمباراة كان الاستحواذ للخليج وسجلنا في اخر الدقائق والقادم افضل”.
ومن جانبه قال زميله في الفريق اللاعب حمد العبدان: “قدمنا من أجمل المباريات في الدوري”.
وأضاف:” طبيعي حين تضغط من الأمام يرتد عليك الخصم وحصلنا على الشيء الذي نريده، قادرين على تقديم مستوى افضل في المباريات المقبلة”.
وأتم تصريحاته: “نقول للجماهير اصبروا وسنسعدهم “.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر الصامطي لـ” سبورت 24″: أهم شيء تحقيق الـ 3 نقاط.. والعبدان: أقول لجمهور الخليج اصبروا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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