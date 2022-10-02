سنابات تغير مسمياتها - #عاجل

بدأ السبت، تطبيق لائحة قرار منع الإعلانات بمنصات التواصل الاجتماعي للأفراد دون إصدار ترخيص «موثوق»، وهو القرار الذي أقرته في وقت سابق هيئة الإعلام المرئي والمسموع، وبذلك يكون الترخيص إلزامياً لإعلانات الأفراد، فيما تقابل الهيئة كل من يخالف القرار بعقوبات نصت عليها اللائحة المنظمة لإعلانات الأفراد.

وعلمت «دوت الخليج» أنه يحظر على الموثق تسمية الحساب بأسماء مناطق أو محافظات أو هجر ونحوها، في خطوة تسعى لتقديم الموثق لنفسه بمصداقية ووضوح للمتلقي، بعيداً عن التضليل.

ويشمل الحصول على الترخيص، أيضاً المعلنين من خارج المملكة، وفق ضوابط حددتها اللائحة ومن ذلك، أن يكون لديه سجلاً تجارياً، إضافة إلى ترخيص من مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة، ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية، فيما يشمل ترخيص «موثق» كافة منصات التواصل الاجتماعي «الفيس بوك، سناب تشات، تيك توك، يويتوب، انستغرام، توتير»، وتمنع الأنظمة صاحب الحساب الذي صدر له الترخيص، التصرف فيه، وذلك بنقله إلى شخص آخر، ويتعين على طالب الترخيص أن يكون قد أتم سن الـ18 من العمر.

وتسعى الهيئة من ور اء هذا القرار، إلى معالجة السلبيات التي نشأت على أثر الإعلانات التي تقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تخالف أحيانا أنظمة ولوائح الجهات الحكومية خصوصاً فيما يتعلق بالمجالين الصحي والتجاري، وذلك عبر فرض سلطة رقابية على تلك الحسابات، وعلى ما تحتويه من إعلانات، وبما يخلق بيئة التزام مهني وأخلاقي عند مزاولة المهنة.