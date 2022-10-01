شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم| نجم الكرة السعودية يكشف السبب الرئيسي وراء الهبوط إلى دوري يلو.. والراقي يواصل استعداداته لديربي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي أهلي جدة السعودي اليوم السبت الموافق الأول من شهر أكتوبر، وذلك يأتي فيما يلي..

نجم الكرة السعودية يكشف السبب الرئيسي حول هبوط الأهلي السعودي إلى دوري يلو 2022/2023

كشف كريم البركاوي لاعب الرائد، الذي تدرب لفترة تحت قيادة هاسي، في تصريحات صحفية عن أكبر عيوب المدرب الألباني، مشيرًا أنه لا يجيد اطلاقًا التعامل النفسي مع اللاعبين، وهو ما يؤثر بالسلب على الأداء الفني في الملعب، موضحًا أنه من الأسباب الرئيسية وراء هبوط الراقي إلى الأهلي السعودي.

وأكد البركاوي، في تصريحاته لبرنامج "راوند أب": "هاسي لا يحمي لاعبيه في تصريحاته، المدرب عندما يتحدث عن لاعبه في الإعلام، اللاعب يشعر أنه ليس محميًا، طريقته في التدريبات لا يمكن الحديث عنها، هو تقنيًا جيد".

وواصل:" لكن نفسيًا لم يكن جيدًا، كان معنا لاعبين صغار وهذه الطريقة تؤثر عليهم، ممكن لاعب صغير يخسر نفسه مع مدرب مثل هذا، خاصةً إذا لم يكن لديه ثقة في نفسه"

وتابع: "هاسي لا يحمي لاعبيه خاصة أثناء التصاريح، ويرفع صوته على اللاعبين الصغار في التمارين، وماشين يعرف كيف يتعامل".

أهلي جدة يواصل استعداداته لمباراة جدة القادمة في دوري يلو 2022/2023

يواصل النادي الأهلي السعودي استعداداته لمباراة الفريق القادمة أمام حدة في ديربي من العيار الثقيل يجمع الطرفين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي بالدرجة الأولى.

موعد مباراة الأهلي وجدة القادمة في الدوري السعودي بالدرجة الأولى والقنوات الناقلة

يقع الأهلي ضيفًا على جدة مساء الأربعاء القادم الموافق 5 من أكتوبر الجاري، وتنطلق صافرة البداية في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق نقل جميع مجريات اللقاء المرتقب بين الطرفين بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تعرف على موقف الأهلي وجدة في جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023

يقع الأهلي في المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة دوري يلو السعودي برصيد 8 نقاط، وكذلك حصد جدة نفس مجموع النقاط محتلًا المركز السابع.