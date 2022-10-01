شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تأمين مكثف.. كيف تم استقبال حمدالله في الرياض قبل مواجهة النصر؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وصل المغربي عبدالرازق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة رفقة فريقه، إلى الرياض من أجل مواجهة النصر بكلاسيكو دوري روشن السعودي.

حمدالله يخرج وسط تأمين مكثف من مطار الرياض قبل كلاسيكو دوري روشن

ويعود حمدالله من جديد إلى ملعب فريقه السابق الذي تواجد رفقته قبل انتقاله إلى العميد، في صفقة تسببت في الجدل بالشارع السعوي وتم إيقاف اللاعب قبل أن يتم رفع الإيقاف عنه بعد ذلك.

وفور وصول حمدالله إلى الرياض، حظي باستقبال حافل، مساء اليوم السبت، حيث رصدت الكاميرات جماهير الاتحاد وهي تحيط بالنجم المغربي، وتهتف "يا حمد الله يا حمد الله، اليوم يومك يا بطل"، ما دفع الحراسة الخاصة بتأمين خروج اللاعب من المطار.

موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة بكلاسيكو الدوري

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد فريق النصر، مساء غد الأحد، في ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن النصر صاحب المركز الرابع بجدول الترتيب.