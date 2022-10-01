ملك المغرب يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
هنأ جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء، متمنياً لسموه التوفيق في كامل مهامه السامية.
وأعرب جلالته في برقية بعثها لسمو ولي العهد، عن عميق اعتزازه بما يربط بين قيادتي البلدين من وشائج الأخوة والصداقة المتينة، وبما يجمع بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية من علاقات عريقة وقوية راسخة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل والتقدير المتبادل.
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