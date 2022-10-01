اخبار الرياضه السعوديه 3 انتصارات.. وتعادل.. وهدف تاريخي

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت 3 فرق من تحقيق الانتصار في انطلاقة لقاءات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي مساء اليوم (السبت)، إذ قلب الرائد تأخره إلى فوز على العدالة، وتجاوز ضمك ضيفه الطائي بهدفين دون مقابل، وفاز الخليج على الباطن بهدف دون مقابل، فيما تعادل الوحدة مع ضيفه الاتفاق بهدف لكل منهما.

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، خرج الرائد بثلاث نقاط ثمينة، بعد أن قلب تأخره إلى فوز على العدالة بهدفين لهدف، وتقدم العدالة أولاً عن طريق: لوتارو بالاسيوس (د:63)، وعادل للرائد كريم البركاوي (د:68)، ومن ثم تقدم الرائد عن طريق جوليو تفاريس (د:71)، وشهد اللقاء حصول لاعب العدالة عبدالرحمن حريب على البطاقة الحمراء. وبهذه النتيجة يحقق رائد التحدي فوزه الثالث ويصل للنقطة التاسعة ويحتل المركز السادس، فيما تلقى العدالة الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الـ15.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، انتصر ضمك على نظيره الطائي بهدفين دون مقابل، وجاء الهدف الأول عن طريق عبدالله العمار (د:53)، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق حارس ضمك مصطفى زغبة كهدف تاريخي يسجل لأول مرة في دوري المحترفين السعودي بتسديدة من مرماه لشباك فريق الطائي (د:78)، وبهذه النتيجة يحقق ضمك فوزه الثالث ويقفز للمركز الرابع، فيما تلقى الطائي الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز السابع.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، حقق الخليج أول فوز له في هذا الموسم على حساب ضيفه الباطن، بهدف قاتل جاء عن طريق لوكاس سوزا (د:90+1)، ليقفز الخليج للنقطة الرابعة في المركز الـ12، فيما تلقى الباطن الخسارة الخامسة على التوالي وتجمد رصيده دون نقاط في المركز الـ16 (الأخير).

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، خرج الوحدة والاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، تقدم الوحدة أولاً عن طريق جان بوغال (د:8)، وعادل للاتفاق بيرات اوزديمير (د:45+1). وبهذه النتيجة يحقق الوحدة تعادله الأول في الدوري ويصل للنقطة الرابعة في المركز الـ11، فيما حقق الاتفاق تعادله الثاني ويصل للنقطة الخامسة في المركز الثامن.