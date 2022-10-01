الفرس «فونتين» تحقق كأس مملكة البحرين للخيل في نيوماركت

محمد بن مسعود - الدمام - أقيم أمس سباق كأس مملكة البحرين السنوي للخيل، وذلك على مضمار سباقات نيوماركت في المملكة المتحدة. وشهد سباق كأس مملكة البحرين مشاركة مجموعة من الأفرس والمهرات من الدرجة الأولى لمسافة 1600 متر، وتمكنت المهرة «فونتين» ملك الشيخ محمد بن عبيد ال مكتوم وبقيادة الفارس نيل كالان من تحقيق الفوز بالمركز الأول بعد منافسة قوية ومثيرة شهدتها الأمتار الأخيرة وحسمت على خط النهاية لصالح المهرة «فونتين», ويعتبر سباق كاس مملكة البحرين للخيل في بريطانيا من السباقات السنوية المهمة تشهدها رزنامة سباقات مضمار نيوماركت العريق منذ سنوات طويلة وبما يعكس العلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة في مختلف المجالات خصوصًا في مجال الفروسية وسباق الخيل، ويجسدها التعاون المتواصل في هذا المجال بين نادي راشد للفروسية وسباق الخيل ونادي نيوماركت البريطاني في العديد من الجوانب المتعلقة بسباقات الخيل.

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