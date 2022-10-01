ناصر بن حمد يقود الفريق الملكي للقدرة في بطولة العالم لجياد 8 سنوات بإسبانيا

محمد بن مسعود - الدمام - يقود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب قائد الفريق الملكي، فرسان الفريق الملكي للقدرة مشاركة الفريق في بطولة العالم للجياد 8 سنوات التي ستقام في إسبانيا اليوم بمشاركة كبيرة من فرسان العالم لمسافة 120 كم.

وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على قيادة التدريب الأخير للفريق فور وصوله الى قرية القدرة بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وشهد التدريب توجيهات مستمرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للفرسان لتنفيذ الخطة التي تم وضعها والهادفة إلى تحقيق أفضل النتائج والتواجد على منصة التتويج وتحقيق الأهداف المرجوة.

وسادت الأجواء الإيجابية والحماس تدريبات الفريق الملكي خصوصًا أن الفريق سيحظى بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في البطولة.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن بطولة العالم للجياد الصغيرة تمثل أهمية للفريق الملكي وتأكيد على مكانة القدرة البحرينية وتطورها المستمر بتواجدها الدائم في أكبر البطولات بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي تحققت في الفترة الماضية وساهمت بالتواجد الدائم بجدارة واستحقاق في المحافل العالمية.

وأوضح سموه أن القدرة البحرينية حققت العديد من المكاسب خلال الفترة الماضية وتواجد الفريق الملكي في بطولة العالم امتداد للنجاحات التي سجلتها هذه الرياضة في المحافل الأوروبية وكان آخرها الفوز بثلاثة ألقاب متتالية في الموسم الحالي انطلاقًا من بطولة ويندسور ومرورًا بلقب بطولة مونتل سينو بإيطاليا ثم بطولة سلوفاكيا الدولية لتؤكد رياضة القدرة البحرينية مكانتها المتميزة على الساحة الأوروبية.

وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن هذه المحطات التي حققها الفريق في الأشهر الماضية ستكون دافعًا كبيرًا لتحقيق النتائج المرجوة والأهداف خلال هذه البطولة المهمة التي ستعطي الفرسان خبرة واسعة وستزيد من الاحتكاك والانسجام في ظل مشاركة الفريق الملكي بعناصر شابة قادرة على حمل لواء القدرة البحرينية في المستقبل، مبينًا سموه أنه حريص على دعم الفرسان الشباب وتشجيعهم، متمنيًا سموه للفريق كل التوفيق والنجاح.

وتوقع سموه أن تكون المنافسة مفتوحة بين جميع الفرسان المشاركين في ظل مشاركة فرسان من الإمارات واسبانيا وفرنسا ودول أخرى، مما يؤكد بأن البطولة ستكون قوية ومثيرة في جميع مراحلها خصوصًا أن المسارات لن تكون سهلة في ظل المرتفعات وغيرها.

سموه يشهد الفحص البيطري

وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الفحص البيطري للبطولة الذي أقيم في القرية بتنظيم جيد من اللجنة المنظمة.

وتسلم سموه الرقم المخصص للمشاركة، إضافة إلى مشاركة سموه في عملية ميزان الفرسان.

فرسان الفريق

وسيشارك الفريق الملكي بقيادة سموه مع الفرسان عيسى العنزي وخليفة مبارك سبت، وسلطان عبدالعزيز الرميحي، ومحمد خالد الرويعي.

حفل الافتتاح

وشارك فرسان الفريق الملكي في حفل الافتتاح الرسمي للبطولة الذي أقيم في القرية، حيث شهد الحفل فقرات بسيطة قبل صعود المنتخبات المشاركة على منصة التتويج لالتقاط الصور التذكارية.

جاهزية كاملة

وأعلن فرسان الفريق الملكي جاهزيتهم الكاملة لخوض البطولة والسعي لتحقيق أفضل النتائج مؤكدين أن قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للفريق ستلعب دورًا كبيرًا ورئيسًا في إعطائهم دفعة معنوية عالية لبذل الجهود والسعي لتحقيق أفضل النتائج.

وأكد فرسان الفريق الملكي أن البطولة ستكون فرصة كبيرة لزيادة خبراتهم والاستفادة من قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الملهم الأكبر لهم في سباقات القدرة، مشيرين إلى أن البطولة لن تكون سهلة ومن المؤكد أن تشهد منافسة قوية في ظل المشاركة الواسعة من فرسان العالم ولكن الفريق الملكي قادر على تحقيق النتائج الإيجابية.

حافلة فيكتوريوس تجذب الأنظار

جذبت حافلة فيكتوريوس الأنظار خلال تواجدها في بطولة العالم للجياد الصغيرة المقامة في إسبانيا، حيث كان تواجدها محط الأنظار عبر التقاط العديد من الصور من الجماهير، ويشكل تواجدها الدائم في المسابقات الأوروبية في إطار حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على المساهمة في الترويج لمملكة البحرين واستغلال الأحداث الرياضية العالمية بأفضل صورة.

20 دولة مشاركة

وستشهد البطولة مشاركة واسعة من الفرسان يمثلون 20 دولة هي: البحرين، السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، سوريا، إسبانيا، الأرجنتين، النمسا، بلجيكا، التشيك، الدنمارك، فرنسا، هنغاريا، إيطاليا، هولندا، البرتغال، سلوفاكيا، الأوروغواي، رومانيا.

الإسبانية جوانة بطلة لأوروبا

وتوجت الإسبانية جوانة يلاستري بلقب بطولة أوروبا للناشئين للقدرة لمسافة 120 كم، والمركز الثاني كان لجيرارد رويكس من إسبانيا، فيما المركز الثالث من نصيب كاترينا كوبيني من إيطاليا.