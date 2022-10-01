اختتام فعاليات مهرجان بازار رفحاء الثاني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية
اختتمت اليوم فعاليات مهرجان بازار رفحاء في نسخته الثانية، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبمشاركة 45 عارضاً، منهم 20 من منتجي القمح، والخضار والفواكه والتمور والزيتون العضوي، والبذور، و 16 من الأسر المنتجة والصناعات التحويلية والنحَّالين، ومشاركة 9 جهات حكومية، و قطاعات خاصة قدمت تعريفًا بمنتجاتها وخدماتها للزوار، ورسائلها التثقيفية المتنوعة، بالإضافة لمسرح الطفل اليومي والفعاليات المتنوعة الأخرى المصاحبة.
وشهد المهرجان -الذي استمر 4 أيام – حضوراً لافتاً ومميزاً من الزوَّار بلغ قرابة 20,000 زائر منذ انطلاقته.
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