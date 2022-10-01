الخليج يهزم الباطن في الوقت القاتل بدوري روشن (فيديو وصور)

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حقق فريق الخليج فوزا غاليا على نظيره الباطن، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدف دون رد، في الجولة الخامسة بدوري روشن.

وسجل اللاعب لوكاس سوزا هدف المباراة الوحيد لفريق الخليج في الدقيقة 90+1.

وبتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما ظل الباطن في المركز الأخير بدون نقاط.

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Source akhbaar24

