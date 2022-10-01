حضور كثيف للحصول على توقيع الأمير بدر بن عبدالمحسن لمجموعته الشعرية بمعرض الكتاب (صور)

︎

.



توافد محبو الشعر وزوار معرض الكتاب اليوم السبت على منصة توقيع الأمير بدر بن عبدالمحسن لمجموعته الشعرية، حيث التف حوله عشرات من المعجبين والمهتمين بالشعر.

واضطر منظمو المعرض لإيقاف تدفق الجمهور باتجاه المنصة، فيما واصل الأمير الشاعر تقديم الإهداءات للزوار الذين وصلوا أولاً؛ وذلك في اليوم الثالث من معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 .

وضمَّت المجموعة الشعرية 5 دواوين هي:” شهد الحروف، هام السحب، لوحة ربما قصيدة، رسالة من بدوي، وما ينقش العصفور في تمرة العذق”، التي تعدُّ من أكثر الأعمال التي أَثْرَت الحياة الأدبية بالمملكة.

وعبَّر الأمير الشاعر عن سعادته وفخره بالمكانة التي بات يحتلُّها معرض الرياض الدولي للكتاب إقليميا ودوليا، مؤكدًا أن الثقافة السعودية في عهد خادمِ الحرمين الشريفين وولي العهد تشهدُ اهتماماً غير مسبوق، وتشكِّل أحد عناصر القوى الناعمة للمملكة عربيًّا وإسلاميًّا.

يذكر أن الأمير بدر بن عبدالمحسن مُنحَ من قبل خادم الحرمين الشريفين وشاحَ الملكِ عبدِ العزيز؛ تقديرًا لإسهاماته في خدمة المشهد الثقافي الوطني، وأعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عزمَها جمع الأعمال الشعرية والأدبية له وإعادة طبعها بنسخ جديدة.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

