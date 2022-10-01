“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل للأسبوع السادس

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أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع السادس، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.

وأوضحت أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية، والتربية الخاصة، والصفوف المتوسطة والثانوية، يبدأ في بث مباشر من الساعة 7 صباحا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة “عين” على اليوتيوب.





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Source akhbaar24

