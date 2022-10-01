شاهد.. ياسر البحري: كنت سبباً في اعتناق 500 سجين أمريكي للدين الإسلامي

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المناطق ـ متابعات

قال الكويتي ياسر البحري الكاتب والمؤلف، إنه كان سببا في اعتناق 500 سجين أمريكي للدين الإسلامي.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة روتانا خليجية، أن الناس كأنوا يسألونه عن الإسلام، ومميزاته، مشيرا إلى أن الأمريكي لديه فضول، ويحبون القراءة والتعلم.

وبين أن أغلب من كانوا في السجن، يعتقدون أن المسيحية أفلست وما عادت تتشبعهم، مشيرا إلى “أن أغلب من أسلموا من أصحاب العرق الأوسط، وأقلية من البيض”.

ولفت إلى أن أصحاب العرق الأسود يظنون أن أصولهم “الإسلام” قبل أن يأتوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تكون طريقة إقناعهم أسهل.

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Source almnatiq

