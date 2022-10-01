︎
.
سقط فريق الاتفاق في فخ التعادل أمام نظيره الوحدة، مساء اليوم السبت، بالجولة الخامسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وتقدم فريق الوحدة بالهدف الأول في الدقيقة 8 عن طريق جان دافيد بوجال، قبل أن يتعادل الاتفاق عن طريق بيرات في الدقيقة 45.
وبتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع، بينما وصل رصيد الوحدة إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق يكتفي بالتعادل الإيجابي أمام الوحدة في دوري روشن (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.