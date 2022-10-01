الاتفاق يكتفي بالتعادل الإيجابي أمام الوحدة في دوري روشن (فيديو)

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سقط فريق الاتفاق في فخ التعادل أمام نظيره الوحدة، مساء اليوم السبت، بالجولة الخامسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدم فريق الوحدة بالهدف الأول في الدقيقة 8 عن طريق جان دافيد بوجال، قبل أن يتعادل الاتفاق عن طريق بيرات في الدقيقة 45.

وبتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع، بينما وصل رصيد الوحدة إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

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Source akhbaar24

