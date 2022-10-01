سياجات الغويلا تعيق الطلاب

طالب أهالي وأولياء أمور الطلاب بالمجمع التعليمي في حي الغويلا بمنطقة نجران الجهات المسؤولة وذات الصلة بسرعة إزالة السياجات والأسوار المانعة لمرور الطلاب، داعين في الوقت نفسه إلى إقامة وتنفيذ جسر مشاة لتكون مرورا آمنا للطلاب وكذلك العابرون حيث يواجه أبناؤهم خطرا ذريعا كل يوم عند ذهابهم للمدرسة وإيابهم إذ يضطرون لتجاوز تلك السياجات المانعة وقطع الطريق الدولي المكتظ بالسيارات والمركبات الصغيرة وذات النقل الثقيل معرضين أنفسهم ومن يكون في معيتهم من أولياء أمورهم لخطر الدهس.

وعبر عدد من الأهالي وأولياء الأمور من مخاوفهم الكبيرة من حدوث عواقب وخيمة منتظرة حال عدم إزالة تلك السياجات والموانع ومن عدم تتفيذ مشروع لجسر المشاه الذي يعتبرونه من الضروريات الواجب تنفيذها بأقصى سرعة ممكنة لتلافي المخاطر المحتملة حدوثها في أي وقت.

من جهته أكد مصدر مسؤول بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية أن الطريق ليس من اختصاص فرع الوزارة حيث أنه يعد داخل النطاق العمراني مؤكدا أن اختصاصهم فقط الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني وما أشير إليه يتبع لجهة أخرى مسؤولة.