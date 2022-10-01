سياجات الغويلا تعيق الطلاب

وعبر عدد من الأهالي وأولياء الأمور من مخاوفهم الكبيرة من حدوث عواقب وخيمة منتظرة حال عدم إزالة تلك السياجات والموانع ومن عدم تتفيذ مشروع لجسر المشاه الذي يعتبرونه من الضروريات الواجب تنفيذها بأقصى سرعة ممكنة لتلافي المخاطر المحتملة حدوثها في أي وقت.
من جهته أكد مصدر مسؤول بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية أن الطريق ليس من اختصاص فرع الوزارة حيث أنه يعد داخل النطاق العمراني مؤكدا أن اختصاصهم فقط الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني وما أشير إليه يتبع لجهة أخرى مسؤولة.
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