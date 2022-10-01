نُسك تُنفذ عدة جولات تعريفية في كازاخستان وأوزباكستان

نفّذت "نُسك" عدد من الجولات التعريفية بمنصتها الإلكترونية في دول أسيا الوسطى ضمن معرضين في جمهوريتي كازاخستان وأوزباكستان، وترأس الوفد المشارك في الزيارة الرسمية معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وتأتي الزيارة بهدف تسليط الضوء على الإجراءات الميسرة التي تتيحها المملكة لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع أنحاء العالم لتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، ويمكن الاطلاع على الخدمات التي تقدمها المنصة من خلال زيارة الرابط .

وشهدت الجولات توقيع عدد من الاتفاقيات بهدف تسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال تطوير الربط الجوي بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول، في إطار الجهود المبذٌولة بالشراكة بين كافة الأطراف ذات العلاقة للارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة تحت مظلة برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" – أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030-.

وتُقدم "نسك" مجموعة واسعة من الخيارات والحلول المتنوعة للسكن وحجوزات الرحلات لضيوف الرحمن قاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمصلين والمعتمرين، بالشراكة مع نخبة معتمدة من الشركات العاملة بقطاع السفر في جمهوريتي كازاخستان وأوزباكستان، ومزودي خدمات العمرة والزيارة من السعودية، لتعزيز التعاون وبناء الشراكات لخدمة المعتمرين والزوار.

وأشار المشرف العام على «نُسك»، الأستاذ فهد بن محمد حميد الدين، إلى أن إطلاق «نُسك» يعد أحد أبرز وأهم المستحدثات منذ إصدار التأشيرة الإلكترونية بالسعودية في عام 2019، ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكات وتسهيل الإجراءات في زيادة أعداد المعتمرين والزوار القادمين من كازاخستان ومن أوزباكستان. بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع شركات الطيران الوطنية والاقتصادية، بهدف جعل رحلة قاصدي المملكة لزيارة المشاعر المقدسة في مكة والمدينة أكثر يسرًا من أي وقت مضى.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة أطلقت منصة "نسك" - إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية المملكة 2030 – بالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، وذلك لتمكين الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة وحجز الباقات والبرامج إلكترونيًا، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة من الخدمات الأخرى بهدف إثراء رحلة ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءات الحجز ضمن باقات وبرامج متنوعة، والارتقاء بتجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.