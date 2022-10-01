منحة بـ3 مسارات لدعم أبحاث القهوة السعودية

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وتغطي المنحة 3 مسارات رئيسة، أولها مسار «القهوة في الجزيرة العربية» والذي تتناول أبحاثه الجذور التاريخية للقهوة في الجزيرة العربية، وطرق التجارة القديمة التي استخدمت لنقلها، وتاريخ صناعتها وانتشارها في المملكة، وأبرز المواقف والأحداث التاريخية المرتبطة بها، فيما يتناول المسار الثاني «التراث الثقافي غير المادي المرتبط بالقهوة السعودية» دراسة المعارف والمهارات المرتبطة بالتقاليد وأشكال التعبير الشفهي، وفنون الأداء والموسيقى، والممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الاحتفالية والحرف التقليدية الخاصة بالقهوة السعودية، والارتباط بين الإنسان والطبيعة ضمن المعارف والممارسات ذات العلاقة.ويتناول المسار الثالث «تنمية المحتوى المحلي الثقافي» عبر أبحاث تهدف إلى تعزيز وتنمية القهوة السعودية المنتجة محلياً في المشتريات الحكومية، بما يحقق اقتصادا سعوديا مستداما ويحافظ على عناصر الموروث السعودي الأصيل.
وتأتي المنحة ضمن أنشطة وبرامج مبادرة «عام القهوة السعودية 2022» التي أطلقتها وزارة الثقافة بدعمٍ من برنامج جودة الحياة «أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وبالتعاون مع هيئة فنون الطهي، وذلك بهدف دراسة واقع السوق للقهوة السعودية، والحفاظ على الإرث الثقافي السعودي.
مسارات المنحة:
- القهوة في الجزيرة العربية
- التراث الثقافي غير المادي المرتبط بالقهوة السعودية
- تنمية المحتوى المحلي الثقافي
الأهداف:
- دراسة واقع السوق للقهوة السعودية
- الحفاظ على الارث الثقافي السعودي
- دعم القيم الثقافية السعودية
- إبراز التراث غير المادي المرتبط بالقهوة السعودية
- تعزيز الهوية الوطنية
- رعاية الابداع والمبدعين في مجال القهوة السعودية
- تطوير صناعة القهوة السعودي
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