شكرا لقرائتكم خبر استعراض التجارب النوعية للجهات التطوعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقيم الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك اليوم ملتقى التطوع بالمنطقة تحت عنوان «التطوع مسؤولية وتكامل»، بمشاركة عدد من مديري ومديرات القطاعات التطوعية بالمنطقة الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.

ويهدف «الملتقى» الذي يستمر لمدة يومين إلى ترسيخ العمل التطوعي بمختلف جوانبه، وإبراز التجارب النوعية في ضوء تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتوحيد الجهود التطوعية وتنظيمها لتعزيز أواصر العمل بين وحدات التطوع في بمنطقة تبوك، إضافة إلى بناء جدارات القيادات وتعزيز الاستدامة في المشاريع التطوعية وقياس الأثر، ودور الإعلام الاجتماعي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد العودة، أن الملتقى سيضم عددا من الجلسات الحوارية والورش التدريبية واللقاءات المفتوحة بين مديري ومديرات الجهات المشاركة، متطلعا أن يكون هناك عمل جماعي ورؤى متنوعة لخدمة الصالح العام والمستهدف الأول من خدمات الجمعيات والفرق التطوعية.