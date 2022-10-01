ضبط 27 مخالفا لاستخدامهم حطبا وفحما بأنشطة تجارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 27 مواطنا مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم نحو متر مكعب من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية في منطقتي الرياض وعسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ مؤكدا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية، غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية المناطق.