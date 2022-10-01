شكرا لقرائتكم خبر الإيقاع بـ12,436 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بـ12436 مخالفا، في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

نتائج الحملات:

1- إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 12436 مخالفا، منهم:







6911 مخالفا لنظام الإقامة



3249 مخالفا لنظام أمن الحدود



2276 مخالفا لنظام العمل







35 % يمنيو الجنسية



55 % إثيوبيو الجنسية



10 % جنسيات أخرى



ضبط 44 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية



2- إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 198 شخصا، منهم:3- ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم

4- إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 47388 وافدا مخالفا، منهم:

