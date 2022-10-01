شكرا لقرائتكم خبر سيرة ذاتية لـ«القلب» بـ4 خبرات أساسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إذا كنت تحب قلبك فاعرف سيرته الذاتية.. هكذا تشير وزارة الصحة إلى ضرورة الاهتمام بالقلب بعدم تعريضه للمتاعب من خلال سرد سيرة ذاتية له تحتوي على 4 خبرات أساسية و الأشياء التي يحبها والأخرى التي يكرهها.

وتتضمن قائمة أمراض القلب والدورة الدموية: الكوليسترول المرتفع، وأمراض القلب، وقسطرة القلب، و تصلب الشرايين، والذبحة الصدرية، وفشل القلب، وارتفاع ضغط الدم، والجلطات الدموية الوريدية، وارتفاع ضغط الدم وفيروس كورونا المستجد.

ويمكن تعريف القلب بأنه العضو الأساسي في جهاز الدوران، وهو مضخة عضلية بحجم قبضة اليد تضخ الدم إلى أنحاء الجسم عبر الأوعية الدموية، تعمل دون توقف ولا كلل وتنظم الإيقاع والنبضات. ويزن القلب ما بين 230 إلى 350 جراما تقريبا، ويضخ من 5 إلى 7 لتر في الدقيقة، و7600 لتر تقريبا في اليوم.

ويعتقد معظم الناس أن مكان القلب في جسم الإنسان على الجانب الأيسر من الصدر، ولكن في الحقيقة أن موقع القلب في الجسم في وسط صدر جسم الإنسان بين الرئتين خلف عظمة القص، وتميل قمته نحو اليسار قليلا.

السيرة الذاتية للقلب:

المسمى الوظيفي







رئيس مركز التحكم للدورة الدموية التي تضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.



الخبرات:





التحكم بإيقاع وسرعات معدل ضربات القلب



المحافظة على ضغط الدم



تخليص الخلايا من ثاني أكسيد الكربون والفضلات



إمداد خلايا الجسم بالأكسجين والغذاء



أحب أن:





تقلل من تناول الملح والدهون



تمارس تمارين منتظمة كالمشي



تتحكم بالكوليسترول والضغط وسكر الدم



تبتعد عن التدخين



أكره أن: