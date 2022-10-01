9 أفرع بجائزة مكة للتميز في دورتها الجديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متضمنة 9 أفرع في مجالات عدة، أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، أعمال جائزة مكة للتميز في دورتها الرابعة عشرة للعام 2022 م.

وأوضح المشرف العام على الجائزة وكيل إمارة المنطقة الدكتور مشبب القحطاني، أن الجائزة التي حصل عليها منذ انطلاقتها ما يزيد عن 115 فائزا جهات حكومية وأهلية وفردا، تحرص على تشجيع العمل المميز وتحفيز جهود الجهات والأفراد بما ينعكس إيجابا على تجويد الأعمال وإتقانها وصولا للارتقاء بمختلف الجوانب، لافتا إلى أن الجائزة أخذت على عاتقها إبراز الإبداع الحضاري وتشجيع الاستعانة بالتقنية وتوظيفها لصالح التنمية والتطوير وذلك أحد أهم مستهدفات استراتيجية المنطقة المبنية على بناء الإنسان وتنمية المكان ويحقق في ذات الوقت أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في جانب تعزيز الإبداع والعناية به وتشجيعه.

وأضاف بأنه بدعم وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه، فقد حرصت الجائزة على تأصيل مبادئ إتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة عبر التنافس الهادف، الذي يسهم في تشجيع العمل المتميز وتكريم الجهد البارز للجهات والأفراد وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها، موضحا أن التقديم سيكون عبر منصة الجائزة الرقمية التفاعلية التي أطلقت العام الماضي.

9 أفرع للجائزة:







التميز في خدمات الحج والعمرة وتمنح للجهات أو الأفراد الساعين لتقديم أفضل الحلول والخدمات في قطاع الحج والعمرة.



التميز الإداري تمنح تقديرا لإنجازات المتميزين في تقديم أفضل الحلول والخدمات الإدارية ذات النتائج والمخرجات المميزة.



التميز الثقافي تمنح للمتميزين في دعم الحراك الثقافي وتعزيز أعماله ومفاهيمه.



التميز الاقتصادي تعطى للمتميزين في تفعيل التنمية الاقتصادية.



التميز العمراني تقدم الجائزة للجهات أو الأفراد عن أعمالهم التصميمية والتنفيذية في المجال العمراني المدهشة.



التميز الاجتماعي تمنح الجائزة للمتميزين في الأدوار الاجتماعية البارزة لخدمة المجتمع وإنسان المنطقة.



التميز البيئي وتمنح للمتميزين في تقديم أفضل الحلول البيئية والخدمات في مجالات البيئة.



التميز العلمي والتقني للمتميزين في مجال الأبحاث العلمية والابتكارات والاختراعات.



التميز الإنساني وتُمنح الجائزة تقديرا لإنجازات الأفراد الاستثنائية في المجال الإنساني.



أهداف جائزة مكة: