كعكي يمارس مهمته عضوا منتدبا بشركة البلد الأمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بشغفه المعهود وتطلعه للنجاح والتميز؛ بدأ هشام كعكي مهمته الجديدة مع شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني عضوا منتدبا وقائما بمهام الرئيس التنفيذي للشركة.

وكان أمين العاصمة المقدسة المكلف رئيس مجلس إدارة الشركة صالح التركي أصدر أخيرا قرارا بتعيين هشام كعكي عضوا منتدبا وقائما بمهام الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين التي تعد ذراعا استثماريا للأمانة.

وأعرب كعكي عن شكره وتقديره لأمين العاصمة المقدسة رئيس مجلس إدارة شركة البلد الأمين على ثقته، مؤكدا أنه بدأ رسميا مهمة عمله الجديد في خدمة مدينته مكة المكرمة بعد صدور قرار مجلس إدارة الشركة بتعيينه عضوا منتدبا.

ويعد كعكي من الكفاءات الوطنية الشابة المتميزة، وتقلد مناصب إدارية وقيادية في مجالات عدة، من بينها مجال الصحافة، حيث عمل مديرا عاما مكلفا لمؤسسة مكة للطباعة والإعلام ورئيسا لتحرير صحيفة الندوة.

وانتقل بعدها لصحيفة الحياة ثم رئيسا لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة.