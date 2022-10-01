الشورى يناقش تعديل مواد بنظام مكافحة التدخين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد مجلس الشورى الأسبوع المقبل 3 جلسات عبر الاتصال المرئي، منها مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع التعديل المقترح على بعض مواد نظام مكافحة التدخين، إلى جانب تقرير بشأن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يناقش المجلس عددا من الموضوعات التي أدرجت على جدول أعماله، والتي تتنوع بين تقارير أداء سنوية، وعدد من مشاريع الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات، كما يصدر قراراته بشأن موضوعات أخرى، حيث رفعت لجان المجلس المتخصصة تقاريرها حيال هذه الموضوعات لمناقشتها أمام المجلس. جلسة الاثنين





مناقشة تقرير تقدمه لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة



تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الملك سلمان



تقدم لجنة الطاقة والصناعة تقريرها للمناقشة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية



تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية



تتقدم لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقريريها حيال التقارير السنوية لبنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية



يناقش المجلس أيضا تقريرا للجنة نفسها بشأن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة



جلسة الثلاثاء



مناقشة تقرير تقدمه اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة



التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط بعد أن تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها بشأنه



تقرير لجنة الاسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية



تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع التعديل المقترح على بعض مواد نظام مكافحة التدخين



تقرير من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مقترح نقل اختصاصات إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الادارية من وزارة التجارة إلى معهد الإرادة



جلسة الأربعاء



مناقشة تقريرين مقدمين من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقارير السنوية للمعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي



تتقدم اللجنة الصحية بتقريرها حيال التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث



تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاسترداد السعودي



تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعي



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