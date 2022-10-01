القيادة تهنئ الصين ونيجيريا وقبرص باليوم الوطني والاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وقال الملك في برقية «يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الصين الصديق اطراد التقدم والازدهار». كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب نيجيريا الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب قبرص الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وقال ولي العهد «يسرني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والازدهار». وبعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لرئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب قبرص الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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