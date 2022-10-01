المملكة رئيسا للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية

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جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية والذي اختتم أعماله الخميس الماضي بمقر جامعة الدول العربية.وأعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها للمملكة على جهودها المتميزة في مجال التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية ودعمها للبرامج المتعلقة بأعمال اللجنة مما أسهم في إنجاح مناسباتها وأعمالها التوعوية والإعلامية.
وأوصت في ختام اجتماعها بإعداد تصور مقترح للبرامج التوعوية المشتركة لتطويرها بين الدول الأعضاء في ظل الظواهر الجوية الحادة التي يمر بها العالم العربي ويتطلب المزيد من الوعي لدى المجتمعات، كما أوصت اللجنة بزيادة برامج التدريب العاملين في التوعية والإعلام لقطاع الأرصاد، وإشراك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مختصي التوعية والإعلام بالدول العربية في البرامج التدريبية والمناسبات المتعلقة بذلك التي تقيمها المنظمة.
وكانت المملكة قد عرضت تجربتها خلال الاجتماع في التوعية والإعلام في مجال الأرصاد وآلية إيصال المعلومات للمجتمع وتثقيفه بأهمية الطقس والمناخ، كما قدمت تقريرا مرئياً عن تدشينها لمركز الإنتاج الإعلامي والتواصل الرقمي والذي يعد الأضخم من نوعه في إنتاج برامج التوعية والإعلام في الطقس والمناخ.
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