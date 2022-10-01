اليوم العالمي للقهوة.. الصحة تكشف عن الكمية المناسبة منها ليومك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

حذرت وزارة الصحة اليوم، من الإفراط في تناول القهوة، إذ يؤدي ذلك لأضرار بالغة للصحة.

وأوضحت في إنفوجراف نشرته بمناسبة اليوم العالمي للقهوة، أن الحد الأقصى من الكافيين للبالغ 400 ملجم في اليوم، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة السوداء.

خطورة الإفراط في القهوة

ولفتت إلى أن أعراض زيادة جرعة الكافيين، تشمل: الأرق والغثيان، وتسارع نبضات القلب، وصعوبة التنفس، والصداع وآلام الصدر، والهلوسة، فقدان التحكم بالعضلات.

وبينت أنه يمكن التعامل مع الزيادة البسيطة في جرعة الكافيين، يكون بشرب الماء، وممارسة نشاط خفيف، وأكل الغذاء الغني بالألياف والفيتامينات والمعادن.

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